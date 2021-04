Lunghe file all’altezza di Carrassi, in direzione Brindisi, a causa di un incidente. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, stando a quanto emerge in base a segnalazione, si potrebbe trattare di alcuni mezzi coinvolti in un tamponamento.

Sul posto sono intervenute le autorità ed è presente anche un’ambulanza. Si consiglia prudenza e inoltre, la scelta di un percorso alternativo.

