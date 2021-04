Erano appartati in macchina su viale Japigia, a Bari, quando i carabinieri della locale stazione hanno deciso di effettuare un controllo. Così un 24enne censurato di Bari e una 21enne di Triggiano sono stati trovati con, a bordo, 12 dosi di cocaina e 410 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio della droga.

I due, che sono stati sanzionati anche per violazione della normativa anti-Covid, erano già stati “pizzicati” lo scorso marzo nella medesima situazione: in quel caso era stata lei ad essere arrestata, mentre il giovane era stato deferito in stato di libertà. Circostanza che si è ribaltata durante questo controllo.

Il 24enne, infatti, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale di Bari, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.

