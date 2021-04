Anziani e disabili in fila in attesa per molto tempo, decine e decine di persone davanti ai cancelli dell’hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari senza distanziamento.

E’ accaduto questa mattina, solo dopo le proteste e le urla di chi attendeva di poter entrare per essere vaccinato, gli operatori hanno aperto il cancello dell’ingresso monumentale, sul lungomare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.