“Già la scorsa settimana i 21 indicatori di riferimento andavano verso la zona gialla. Quei valori si confermano anche nella settimana in corso”. E’ quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco, nel corso di un’intervista su Telebari e Radiobari. Secondo Lopalco, la Puglia ha buone possibilità di rientrare già da lunedì in zona gialla. “L’Rt è inferiore a 1 – ha spiegato ancora Lopalco – è pari a 0,8. La situazione è in miglioramento, i parametri sono buoni. Aspettiamo la decisione del ministero”.

