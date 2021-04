Un volo di tre metri con l’auto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’incidente è avvenuto questa mattina all’interno del parcheggio del Polo oncologico dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile ha sfondato la recinzione del parcheggio ed è caduta all’interno del fossato, un vano – profondo tre metri – dove si trovano i serbatoi degli impianti di servizio dell’ospedale, capovolgendosi totalmente.

Alla guida della vettura una donna, medico dello stesso “Vito Fazzi”. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le grate della recinzione per poter raggiungere l’automobile – una Bmw – e soccorrere la donna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.