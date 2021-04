Lo sport italiano è in lutto. A soli 26 è venuto a mancare Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 (nel quattro di coppia). A stroncarlo un’osteosarcoma alla gamba sinistra che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Il campione aveva scoperto di avere il tumore mentre si stava allenando per i Giochi di Tokyo in seguito ad un dolore lancinante al ginocchio. Ha lottato per 15 mesi contro la malattia, nonostante questo non si era mai fermato.

Soltanto 15 giorni fa era stato eletto, con 54 voti, nel Consiglio nazionale del Coni. Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno.

Foto Ansa

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.