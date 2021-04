Sono stati individuati e fermati dai carabinieri giunti sul posto a seguito di una segnalazione. Protagonisti della vicenda due uomini che, in serata, percorrevano la centralissima via Tritone a bordo della loro auto con fare sospetto. Al momento dell’Alt, mentre il conducente del mezzo, un 40enne censurato, non ha opposto alcuna resistenza, il passeggero è sceso dall’auto immediatamente e ha provato a darsi alla fuga.

Durante la fase dell’inseguimento, l’uomo, ha provato a gettare in mare un involucro in cellophane finché, raggiunto, è stato definitivamente bloccato dagli operanti e identificato in un 27enne di Bari, anch’egli censurato.

Per il recupero del “pacco” è stato necessario l’intervento di una motovedetta della guardia costiera di Monopoli il cui personale, dopo un’accurata ricerca, è riuscito a rinvenire l’involucro contenente 39 dosi di cocaina, per un totale di 21 grammi. Al termine delle formalità entrambi sono stati tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.