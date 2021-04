Saracinesche chiuse il giorno della Festa del lavoro per i supermercati Dok, i Famila superstore e i pet store Joe Zampetti del Gruppo Megamark, leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita. È dal 2015 che si rinnova la scelta di non aprire nella giornata del 1° maggio nel rispetto dei valori di questa festività, ma anche e soprattutto delle famiglie dei collaboratori, ai quali il presidente ha destinato una gift di 100 euro da spendere nei punti vendita del gruppo.

“Anche quest’anno – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – i nostri supermercati saranno chiusi il 1° maggio perché per la nostra azienda questa giornata è diventata simbolo di un tempo da trascorrere in famiglia. Festa del lavoro per chi un lavoro ce l’ha e che, nonostante il difficile momento sociale, può garantire una certa serenità ai propri cari”. Nei giorni precedenti la festività, il gruppo sta praticando prezzi particolarmente scontati su prodotti premium, proponendo nei punti vendita di Bari piatti pronti tipici baresi.

