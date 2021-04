Una donazione a tutti i centri vaccinali no Covid pugliesi in occasione della settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità. E’ quanto deciso dal Consiglio regionale della Puglia, su proposta della presidente Loredana Capone, che donerà a tutti i centri vaccinali in questione, il manuale per difendersi dai microbi ‘Mister Cocco B non ti temo!’. Il manuale, dedicato ai bambini e realizzato nell’ambito della linea editoriale del Consiglio regionale ‘Leggi la Puglià, ha al suo interno una fiaba per entrare in punta di piedi nella vita dei bambini e favorire scelte di salute consapevoli fin da piccoli.

La storia, raccontata dalla dottoressa Monica Serafini, parla dell’incontro di due bambini con il Folletto della Salute, che si trasforma in una vera avventura nel corpo umano. Aiutati dal dotto Folletto, Edo e Alberto comprenderanno come funziona il sistema immunitario. La presidente Capone ha effettuato la consegna simbolica delle prime venti copie al centro vaccinale comunale di Martano, in provincia di Lecce, alla presenza del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele e dell’autrice Monica Serafini. “E’ fondamentale che nonostante la situazione – ha sottolineato la presidente – procedano il più possibile le normali attività vaccinali. Un’interruzione dei servizi vaccinali, anche se temporanea, porterebbe infatti a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili. Le vaccinazioni, e questo pandemia ce lo sta insegnando, sono uno strumento fondamentale a tutela della salute pubblica e lo sono ancora di più in questa situazione” – ha concluso.

