Controlli più serrati nei confronti di chi utilizza i monopattini in città e un’adeguata campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti sui possibili rischi e su quanto previsto dal Codice della strada. È quanto è stato richiesto, tramite una nota ufficiale, dalla commissione speciale per la Trasparenza e il Controllo strategico del Comune di Bari, presieduta dal consigliere Filippo Melchiorre al comandante della Polizia locale.

La richiesta giunge, in particolar modo, alla luce dei numerosi incidenti accaduti in città nelle ultime settimane, di cui l’ultimo in ordine di tempo ha visto coinvolto, a Palese, un ragazzino non ancora quattordicenne. Età che, in effetti, secondo quanto regolato dal Codice della strada, sarebbe stata fuori limite minino per la guida di un monopattino elettrico. Per questo, sulla scia di quanto già realizzato dal Comune di Torino, nella nota si segnala l’opportunità di predisporre un decalogo sull’uso corretto dei mezzi a impatto zero o, meglio ancora, una serie di video-tutorial che mostrino i comportamenti corretti da adottare nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

La richiesta del presidente della commissione speciale per la Trasparenza e il Controllo strategico termina, infine, con l’invito al corpo di Polizia locale ad inasprire i controlli in particolare con l’approssimarsi della stagione estiva “in cui l’uso incivile dei monopattini – si legge – potrebbe provocare altre vittime innocenti”.

