“Anche il parco del San Paolo avrà le sue nuove luci”. Lo annuncia sui social il sindaco di Bari Antonio Decaro. Dopo il Parco 2 Giugno e la Pineta San Francesco è stato quasi completato il nuovo impianto di illuminazione del Parco Giovanni Paolo II.

“Si tratta di 104 nuovi corpi illuminanti a led che l’impresa che si sta occupando dei lavori ha testato ieri sera per la prima volta. Sono state attivate anche 7 telecamere delle 20 complessive previste da progetto. A giugno il parco Giovanni Paolo II sarà pronto per accogliere i cittadini, con la speranza che si possa tornare al più presto a stare insieme senza preoccupazioni per poterci godere questi spazi verdi”, conclude Decaro.

