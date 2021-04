Il comico barese Luca Zalone, in arte Checco Zalone, è tornato a pubblicare sui social network una nuova canzone in vista della stagione estiva. La clip vede la partecipazione di Helen Mirren, l’attrice britannica Orso d’oro alla carriera e premio Oscar che ha una casa in Salento. Il testo ironico racconta la relazione di Checco Zalone con una donna più grande, con uno spagnolo volutamente maccheronico. Ecco il video come sempre legato all’attualità tra vaccini anti Covid ed immunità di gregge.

