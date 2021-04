Tragico incidente questa mattina a Fasano, in provincia di Brindisi. Sulla tangenziale un’auto procedeva in contromano fino all’impatto in cui sono morti due anziani coniugi. Immediato l’intervento della polizia stradale e dei soccorritori del 118 che hanno constatato il decesso. Secondo le prime informazioni, i due anziani a bordo di una Hyundai hanno imboccato la tangenziale in controsenso fino alla scontro con un altro veicolo. Il traffico è stato bloccato in direzione nord. ECCO IL VIDEO DELLO SCONTRO

