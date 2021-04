Un esposto alla procura di Brindisi e di Bari affinché siano accertate le condizioni di sicurezza della strada statale 16. È quanto è stato presentato oggi dall’associazione barese Avvocatideiconsumatori a seguito del tragico incidente verificatosi sullo stesso asse stradale nei pressi di Fasano e in cui hanno perso la vita due anziani che avevano imboccato la strada statale contromano.

L’esposto verte, in particolare, sull’esistenza di incroci a raso che vìolano la normativa del codice della Strada che impedisce, su quegli assi, la presenza di tali imbocchi nonché sulla mancanza di segnaletica proprio con riferimento alle rampe di accesso contromano – come adottate presso le stazioni di servizio autostradali – neppure in forma sintetica.

