Ecco il percorso che le famiglie devono seguire per raggiungere la scuola Perone in via Nazariantz: un marciapiede che sta quasi scomparendo a causa delle erbacce. “Questo – ci racconta un papà – è l’unico marciapiede che consente l’ingresso a scuola. Ed ecco in che condizioni si trova. Tra poco torneranno anche blatte e zanzare. Non è possibile andare a scuola in queste condizioni”. Questa zona del Libertà è anche priva di giochi per i più piccoli. L’unico spazio presente, nel giardino Majerotti, è stato vandalizzato così tante volte che da allora è rimasto solo un dondolo.

