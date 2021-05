Di lui tutti ricordano il sorriso, la cordialità e la semplicità. Decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Michele Imperio. “Il presidente Giovanni Stefanì, unitamente a tutto l’Ordine forense di Bari, partecipa incredulo alla scomparsa dell’amico e collega Michele Imperio”, scrive l’Ordine degli avvocati.

Imperio è morto dopo aver contratto il Covid. “Oggi – si legge in un altro dei tanti commenti in ricordo del legale barese -questo maledetto virus ha portato via un grande uomo ed un amico, che con il suo fare sempre allegro e umile ti faceva sentire sempre a tuo agio. Mi mancheranno le nostre chiacchierate ogni volta che ci incontravamo per i corridoi del tribunale o il caffè preso insieme. Eri l’amico di tutti anche di noi segretari”.

“La sua correttezza, il suo sorriso e la sua cordialità avranno sempre un posto nel mio cuore!Mi ha trattato sempre da collega anche quando ero fresco di laurea!” Scrive un altro collega..

“A te non importava essere un avvocato… pronto ad ascoltare dall alto della tua umiltà che ti rendeva uno stimato professionista ma soprattutto una persona buona”. (Foto Facebook)

