“Storie di avvoltoi e loro simili”. Inizia così un lungo post il proprietario dell’Arcimboldo, Florian Binetti. Un post di denuncia verso altri colleghi che non stanno rispettando le chiusure imposte dal Governo.

“Sono incazzato nero – scrive – Io chiudo il mio bar, come da decreto, alle 18 in punto.Faccio rigorosamente solo asporto. Passeggio per l’Umbertino per fare rientro a casa e m’imbatto in gente che beve sorridente il suo cocktail alle 19.00 e poi alle 20 e alle 20.30… E chiedo “dov’è possibile ordinare un super alcolico d’asporto a quest’ora?”“E’ da te – mi si risponde – che volevo venire, ma voi siete chiusi…”Sono troppo incazzato per tenermi solo lo zucchero di questa confessione.Dunque sono qui ad informarvi che se vi va di bere indisturbati il vostro cocktail dopo le 18 è sufficiente acquistare un “biglietto” “. La denuncia del titolare dell’Arcimboldo è nei confronti di colleghi che non starebbero rispettando le regole che impongono le chiusure. Li chiama “avvoltoi”, che “per “mangiare” devono aspettare che gli altri animali siano morti.E noi non c’abbiamo sette vite come i gatti ce ne abbiamo infinite come tutti quelli che hanno imparato a ridere senza sporcarsi”, conclude.

