Ieri notte un albero è caduto e ha distrutto una giostrina in piazza Diaz. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’area. I residenti invocano una maggiore manutenzione del verde. Non è infatti la prima volta che cadono alberi proprio in piazza Diaz. (Foto facebook comitato zona Umbertina)

