Ennesimo incidente sulla statale 16, a pochi giorni da quello in cui sono morti due anziani. Un 22enne di Fasano è stato investito da un furgone sulla superstrada alle 4.40, alle prime luci dell’alba. Pare che il giovane di Fasano stesse camminando sulla superstrada. L’incidente è accaduto sulla corsia sud, verso Brindisi. Il furgone è un Ducato ed era guidato da un imprenditore agricolo di Bari che stava raggiungendo il mercato ortofrutticolo di Fasano. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

