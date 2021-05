Il Bari vince in rimonta sul Bisceglie (2 a 1) e conserva il quarto posto. Non certo un successo viste le ambizioni di inizio stagione, ma visto com’era iniziato anche il derby di questa sera meglio di nulla. D’Ursi e Antenucci (anche assist per lui) firmano la rimonta al San Nicola: questa sera si è vista una discreta squadra, ma non sono mancate le solite amnesie difensive.

Ora il Bari inizierà i suoi play off dal secondo turno e, alla luce di quanto visto in questa stagione, le speranze sono davvero attaccate ad un lumicino. Ma nel calcio, come nella vita, mai dire mai. Serve un mezzo miracolo sportivo, una inversione di tendenza completa. Parola al campo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.