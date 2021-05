Viaggiava a bordo di un ciclomotore con 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 11 grammi. E’ accaduto a Bari, nello specifico a Japigia. Protagonista Giuseppe Genchi, 32enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato nell’ambito di specifici servizi tesi a prevenire e contrastare i reati in materia di stupefacenti, è stato controllato in particolare dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bari. La droga era nascosta, in particolare, nella manica del giubbotto che indossava.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata Il 32enne invece è stato tratto in arresto e condotto presso il Carcere di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.