Ha appreso della vittoria matematica del campionato italiano di calcio da parte dell’Inter e, per tutta risposta, è sceso in strada e ha “festeggiato” l’evento accendendo quattro batterie pirotecniche in pubblica piazza. È accaduto ieri a Bari, in piazza Federico II di Svevia: a dar vita all’insolito festeggiamento un 58enne tifoso sfegatato della squadra milanese, che è stato deferito all’Autorità competente per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.

Nello stesso pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura di Bari sono intervenuti in piazza Europa – al San Paolo – su segnalazione relativa ad un gruppo di ragazzi molesti che, senza mascherina, arrecavano fastidio ai passanti. Durante lo stesso intervento, gli agenti hanno bloccato anche 4 ragazze incensurate, che sono state tutte sanzionate per violazione delle norme anti-Covid.

