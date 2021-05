“Un’impressione di grande efficienza ma anche di grande cuore”. Sono le parole del ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini in visita oggi nel padiglione per le maxi emergenze Covid in Fiera gestito dal Policlinico di Bari. “Ho trovato medici, infermieri, volontari, persone motivate e attente alla qualità di vita del paziente in un contesto così difficile, anche laddove si tratti di una terapia intensiva o subintensiva” ha commentato.

Accompagnata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, il ministro ha potuto vedere l’organizzazione messa in piedi da medici, infermieri e operatori sanitari che assistono nella struttura oltre cento pazienti. E ha espresso parole di apprezzamento per il progetto di musicoterapia avviato tra i degenti.

“Questa esperienza di associare la musica alla terapia trovo che sia un fatto davvero nuovo e straordinario – ha detto – Complimenti a tutti. E grazie di cuore a tutti medici, infermieri, operatori sanitari e volontari che ci stanno aiutando a uscire da questa pandemia”

