Guidava in stato di ebbrezza un’automobile, marca Audi, di grossa cilindrata e, quando gli è stato intimato l’Alt da parte degli agenti di una volante di polizia, ha impiegato molto tempo prima di fermare la sua corsa. È accaduto nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Bari, sulla strada statale 12.

Protagonista della vicenda un cittadino cinese di 39 anni, residente ad Adelfia che, dopo essersi finalmente fermato e visibilmente ubriaco, ha rifiutato di sottoporsi al test etilo-metrico al quale lo richiamavano i poliziotti.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente anche per la violazione del coprifuoco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.