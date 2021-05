Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto questa mattina, assieme al vicesindaco sindaco Michele Abbaticchio, la Polisportiva Bitonto che ieri, ha vinto la Coppa Italia di serie A2 femminile di calcio a 5. Il traguardo, raggiunto in seguito alla vittoria di 3 a 1 sull’Audace Verona a Porto San Giorgio è stato subito accolto con gioia da parte delle istituzioni.

Il primo a festeggiare le atlete, nella serata di ieri, è stato proprio Abbaticchio, nelle vesti di Sindaco di Bitonto. Ieri, in serata, Abbaticchio si è fatto trovare al casello autostradale di Bitonto per complimentarsi con la squadra. “Il Presidente mi ha consegnato la Coppa uscendo dal pullman ed io l’ho alzata a nome di una comunità che ha conosciuto un attimo di felicità in tanto dolore, grazie a questa società e a queste ragazze. Poi sono andato via verso casa insieme all’assessore allo sport Domenico Nacci perché, purtroppo, stava per “scoccare” il fatidico coprifuoco. Auguro a queste ragazze che hanno portato in alto il nome della Città il senso di appartenenza a una Comunità che, a volte, può trasformarsi in famiglia” – ha scritto Abbaticchio sui social.

Questa mattina invece è stata la volta di Decaro che ha accolto le atlete a Bari: “Un’impresa grandiosa che ci riempie di soddisfazione e per cui l’intera comunità metropolitana è orgogliosa – ha commentato il Sindaco – Il mio augurio è che questa coppa apra la strada ad un futuro pieni di tanti altri successi e che possa essere d’esempio per tutte le ragazze e i ragazzi che vorranno avvicinarsi allo sport – ha concluso consegnando alle atlete, accompagnate dal presidente della squadra Silvano Intini, un omaggio della Città metropolitana.

