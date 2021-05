L’ex Gip di Bari, Giuseppe De Benedictis, resta in carcere. Lo ha deciso il gip di Lecce, Giulia Proto, ritenendo “non cessate le esigenze cautelari”. In particolare, secondo il gip, le dichiarazioni rese dal magistrato nel corso dell’interrogatorio di garanzia sono ritenute “non coerenti”. Inoltre, rileva la “pervicacia” di De Benedictis che, pur sapendo di essere indagato, lo scorso 9 aprile, ha comunque ritirato l’ultima mazzetta pari a circa 6mila euro ricevuta dal penalista barese Giancarlo Chiariello per una scarcerazione. Entrambi, va specificato, sono stati arrestati lo scorso 24 aprile per corruzione in atti giudiziari.

