Sono in totale 8.086 le persone sottoposte a controllo da parte delle forze dell’ordine nell’intera area metropolitana di Bari nel primo fine settimana di maggio. Complessivamente, sono state 185 le sanzioni amministrative personali elevate per violazioni della normativa anti-Covid. Quanto alle attività, i controlli hanno interessato 238 esercizi: per 5 di questi sono scattate le sanzioni mentre per uno è stata disposta la chiusura.

Nell’ultima settimana, da quando cioè la Puglia è passata dalla zona rossa alla fascia arancione, nell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno controllato complessivamente 24.079 persone e ne hanno sanzionate 432 per assembramenti, violazione del coprifuoco e mancato uso delle mascherine. Sono 655, invece, le attività commerciali controllate, per un totale di 12 sanzioni amministrative e 3 sospensioni con temporanea chiusura.

