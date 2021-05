“Si sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla classe di età inferiore ai 60anni, sulla base degli studi”. A dichiararlo è il generale Figliuolo, commissario straordinario per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid19 che precisa di essere al lavoro, sul punto, con gli interlocutori del settore.

“Ne sto parlando con l’Istituto superiore di Sanità e con il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa – spiega Figliuolo, che prosegue – I vaccini vanno impiegati tutti. Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti”. Il commissario straordinario ha ricordato come gli effetti collaterali verificatisi siano infinitesimali se rapportati ai numeri della campagna vaccinale. “Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”, ha concluso.

Lo stesso generale, che ha parlato in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro vaccinale allestito al polo acquatico di Roma, ha annunciato che, a breve, saranno vaccinati gli atleti italiani che dovranno partire per le Olimpiadi: “Questo è un segno dell’Italia che riparte”, ha detto Figliuolo.

