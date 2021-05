Sono state ulteriormente prorogate, in Italia, le scadenze relative ai documenti di identità-riconoscimento e ai permessi di soggiorno: in particolare, per quanto riguarda i documenti di identità e di riconoscimento (carta di identità, patente di guida) rilasciati dalle amministrazioni pubbliche e con scadenza dal 31 gennaio 2020, è stata prevista la proroga per il rinnovo con la nuova data fissata al 30 settembre 2021.

Quanto, invece, ai permessi di soggiorno dei cittadini stranieri, la nuova data fissata per il rinnovo è il 31 luglio del 2021.

