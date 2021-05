Sono stati sorpresi dagli agenti di una volante di polizia mentre uscivano da un supermercato di via Brigata Bari, nel quartiere Libertà di Bari e sono stati trovati in possesso di merce che avevano rubato, poco prima, dagli scaffali. Protagonisti della vicenda un cittadino di origini marocchine di 51 anni e un 31enne gambiano che, dopo un primo tentativo di fuga, sono stati fermati dagli agenti che li hanno deferiti all’Autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Inoltre, il più anziano dei due è stato trovato in possesso di un grosso chiodo da carpentiere della lunghezza di 20 cm ed è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il 31enne, invece, è stato denunciato anche per l’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione e all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso da parte del questore di Bari. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura per le violazioni delle norme di competenza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.