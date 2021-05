Si è presentato a casa della sua ex compagna in pigiama e in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, spaventandola. È accaduto ieri sera a Bari, in zona Europa, nel quartiere San Paolo. La donna di 39 anni, impaurita dall’atteggiamento dell’ex compagno, un pluri-pregiudicato già colpito da avviso orale aggravato e da divieto di avvicinamento alla sua ex, ha chiesto aiuto al centralino di polizia, che ha disposto subito l’intervento di una volante.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che non fosse avvenuta alcuna aggressione ai danni della donna e hanno proceduto all’allontanamento forzato dell’uomo dall’appartamento. Presso gli uffici di polizia, poi, lo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, in quanto graziato dalla donna che non ha voluto formalizzare querela nei suoi confronti.

Il pregiudicato barese, anche lui di 39 anni, è stato anche sanzionato per la violazione della normativa anti-contagio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.