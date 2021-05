Si chiama “Spazio papà” ed è il percorso di sostegno alla genitorialità promosso dall’assessorato l Welfare del Comune di Bari e pensato, in particolar modo, per gli uomini che si apprestano a diventare padri o che lo sono da poco. Realizzato nell’ambito della Casa della genitorialità del Comune di Bari, il progetto è gestito da una rete di partenariato costituita da Fondazione Giovanni Palo II Onlus, il Centro servizi Famiglie Accoglienti “Mama Happy”, le associazioni baresi Mamme ConTatto e Idee Felicità Contagiosa e con la supervisione di Save The Children Italia.

“Si tratta di percorsi di sostegno alla neo-paternità, nati con lo scopo di confrontarsi su esigenze, bisogni, preoccupazioni grazie all’aiuto di consulenti socio-pedagogici, nutrizionisti, ostetriche”, spiega tramite la sua pagina Facebook Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari. Prossimi incontri previsti per giovedì 6 e 13 maggio, dalle ore 19 alle 20.30. Per partecipare occorre prenotare la propria presenza con una mail all’indirizzo casadellagenitorialita@fondazionegiovannipaolo2.it

