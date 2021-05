Il Santo di tutti. Il Santo per tutti. Se per il secondo anno di fila, a causa della pandemia, baresi e pellegrini non potranno riversarsi lungo le vie del capoluogo per vivere a stretto contatto la festa di San Nicola, lo storico duo comico barese Toti e Tata scende in campo per portare la festa nelle case di tutti.

“Stasera è Festa Grande: San Nicola c’è e…si vede!” è infatti il titolo dello spettacolo che, giovedì 6 maggio, vedrà Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in diretta sull’emittente TrmH24 e sui canali social, con un format verticale ricco di ospiti e collegamenti in diretta.

Dal circolo Barion di Bari, Annamaria Ferretti, Rossella Petragallo, Chiara Curci si alterneranno nell’ospitare protagonisti della tradizione nicolaiana, tra sacro e profano, artisti, imprenditori, politici. Nello studio 1 di Bari di TRMH24, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Max Sisto e Maria Cristina Decarlo si alterneranno in conduzione con ospiti prestigiosi da tutto il mondo.

