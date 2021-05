Un’accelerazione possibile anche grazie all’aumento delle scorte che prosegue: i n Puglia, infatti, sono in arrivo oltre un milione di dosi di vaccino contro il Covid19, che dovrebbero essere approvvigionate dalla struttura commissariale entro il prossimo due giugno. Si parte dalla consegna di circa 140mila dosi di Pfizer che sarà portata a termine già oggi e che sarà ripetuta a cadenza settimanale fino all’inizio del prossimo mese. Numeri a cui si sommano quelli relativi ai 24.300 vaccini di Moderna attesi in Puglia per martedì 11 maggio e, a seguire, in altre due consegne previste per il 18 e il 25.