“La pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo”. Così, ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi che, a margine della riunione dei ministri del turismo del G20 ha annunciato la riapertura dell’Italia ai turisti a partire dalla seconda metà del mese di maggio: grazie al “pass verde nazionale”, simile a quello introdotto con l’ultimo decreto legge, si potrà infatti tornare a viaggiare in tutto il Paese, anche nelle regioni che eventualmente saranno arancioni o rosse. Ciò, in attesa che entri in vigore il green pass europeo previsto invece per la metà di giugno.

Il pass verde nazionale è stato messo a punto da parte del governo con l’obiettivo di fornire ai turisti in Italia “regole chiare e semplici” per garantire la massima sicurezza. Il certificato permetterà agli italiani di spostarsi tra regioni di colore diverso poiché sarà in grado di attestare l’avvenuta vaccinazione contro il Covid19, con entrambe le dosi e solo con i vaccini autorizzati dall’Ema oppure la guarigione dal virus o, ancora, la presenza di un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

