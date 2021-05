Questa mattina sul lungomare di Giovinazzo (Bari) i cittadini hanno visto comparire una finestra aperta sul mare, con le persiane rigorosamente verdi come il logo adottato nel 2019 per lanciare il brand Giovinazzo: una vista inedita incorniciata dal colore tipico della città e un invito a scoprire le bellezze del borgo che si specchia sulle acque dell’Adriatico.

“L’iniziativa del Comune arriva in un momento particolare – si legge nella nota – la finestra aperta è un augurio per le prossime riaperture, nella speranza che presto anche i turisti possano godere di una delle viste sul mare più famose in Puglia, e contemporaneamente anticipa grandi sorprese che vedranno Giovinazzo protagonista nelle prossime settimane e per tutte l’estate”.

“#DiscoverGiovinazzo è l’hashtag giusto per condividere sui social il vostro amore per la nostra città: un video, un selfie affacciati alla finestra, attraverso un’installazione che vuole ricreare e regalare ai visitatori la stessa magia di chi risiede a Giovinazzo e ogni mattina apre la propria finestra sulla bellezza di un luogo ricco di storia”.

