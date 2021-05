I dati Covid pubblicati dal Comune di Bari confermano la fine della terza ondata. Nel report cittadino aggiornato al 3 maggio si registra ancora una volta il calo della curva epidemiologica, con 1.775 persone isolate (-114 in 24 ore), di cui positivi 1.428 (-90 rispetto al 2 maggio). Drastica anche la discesa del numero di famiglie con almeno un componente in quarantena: erano 10.026 un mese fa, adesso giù a quota 3.293 (-32%).

L’andamento dei contagi Covid può essere riscontrato anche nei singoli quartieri del capoluogo pugliese, confrontando le statistiche del 25 aprile con quelle più recenti del 3 maggio. E per la prima volta in sei zone della città si contano meno di cento isolati.

In poco più di una settimana, i casi a Poggiofranco passano da 234 a 157: -77 (-32%). A Japigia calo degli ingressi in isolamento fiduciario -177 (si è passati da 400 a 223) -44%. Nell’Umbertino-Madonnella sono 82 i casi attualmente isolati (-32 in una settimana), a Palese da 129 a 96 (-33). Nei rioni Marconi-San Girolamo-Fesca-San Paolo e zona industriale in tutto sono 371 le persone in isolamento (erano 530 una settimana fa, -30%).

A Bari Vecchia-Murat sono a quota 85 (-29); nei rioni Santo Spirito e Catino 77 isolati (-30). Carrassi conta 144 isolati (erano 234 sette giorni prima) – 90 sospetti contagi e -16%. Attualmente si trovano in isolamento fiduciario 215 baresi nel quartiere Libertà (-137 isolati e -39% in confronto dal 25 aprile al 3 maggio), gli isolati a Loseto 95 (-47). A Carbonara si è passati da 266 a 85 (-181 e -68%).

Tutti i dati sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare e sono al netto dei ricoveri ospedalieri sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia sui casi del giorno precedente. In basso il bollettino.

