“San Nicola di mattoncini. L’opera rappresentativa dell’intero progetto, costituita da 60mila pezzi, per ora solo virtuali, che presto diventeranno reali”. Lo raccontano sulla pagina social Be Nicholas. La statua del santo patrono, commissionata alla Brick Vision di Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego® Certified Professional italiano, raggiungerà un’altezza di circa 1,90 m. Una iniziativa in vista delle celebrazioni a Bari, dal 7 al 9 maggio.

“Nell’attesa di vederla dal vivo, sarà possibile interagirci attraverso il sito www.benicholas.org: ogni pezzo infatti è una singola unità ed elemento della costruzione, metafora di un popolo trasversale senza confini geografici e differenze. Tutti potranno farne parte, intestandosi un mattoncino e richiedendo gratuitamente la propria “Carta di Identità di Be Nicholas” direttamente sul sito web. In questi giorni di Maggio, nei quali per il secondo anno siamo “orfani” della tradizionale festa di San Nicola, Be Nicholas apre la sua chiamata a tutti coloro che hanno voglia di riconoscersi parte di una comunità, la cui identità si ispira ai tratti tipici, alle qualità umane del Santo”, concludono.

A raccontare le qualità di San Nicola che più lo rendono vicino a noi, è l’inconfondibile stile narrativo di Alessio Giannone, in arte “Pinuccio”, sceneggiatore e interprete di una serie di brevi video dal titolo “Sono Nicola”, che saranno diffusi sui canali social di Be Nicholas: storie, episodi, aneddoti e leggende legate al Santo, private del sovrannaturale e capaci, così, di rivelare il suo lato più umano e ispirare ognuno di noi a perseguire l’idea di un bene possibile e collettivo.

I prossimi step

Quando, a partire dal prossimo autunno, sarà possibile realizzare azioni collettive in presenza e in totale sicurezza, il progetto darà vita alla sua seconda fase: la costruzione dei “miracoli possibili”. Attraverso laboratori, incontri e “urban touch point” (luoghi fisici, dislocati in alcuni spazi cittadini, in cui chiunque potrà esprimere la propria idea di miracolo possibile), si lavorerà concretamente e in maniera collettiva alla raccolta di idee, spunti, proposte reali di cambiamento, a partire dal proprio contesto sociale. Proposte che, al termine, saranno raccolte in un vero e proprio “Catalogo dei miracoli possibili”, che sarà pubblicato e presentato a gennaio del 2022, e che costituisce il punto di arrivo ma anche il punto di ripartenza del progetto.

Be Nicholas è un progetto di Eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa, promosso da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del POR FESR – FSE 2014-2020″ e sostenuto da Chimica D’Agostino S.p.A e Coop Alleanza 3.0.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Bari, della rete sociale Barisocialbook, del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, del Garante Regionale dei diritti dei minori, del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

