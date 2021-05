Torna a salire il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive pugliesi. Trenta, in particolare, gli ingressi della giornata di oggi. Record anche per il resto del paese, in cui risale il numero di pazienti Covid assistiti nelle rianimazioni. Mentre si è registrata una riduzione dei ricoveri complessivi, passati da 1.742 di ieri a 1.714 si oggi (-28), nelle Intensive il trend si è invertito e c’è stato un forte aumento. Secondo il bollettino epidemiologico nazionale, in Puglia sono attualmente 202 i positivi al Covid nelle rianimazioni. Negli ultimi tre giorni si era scesi invece sotto i 200 ricoveri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.