Ieri sono state somministrate 35mila dosi di vaccino, oggi, ad hub ancora aperti, si viaggia verso le 40mila somministrazioni: complessivamente sono 1.453.733 le dosi di vaccino anticovid inoculate in Puglia, dato aggiornato alle 17, l’84,3% del totale delle dosi ricevute.

Vista l’ampia disponibilità di vaccini, l’Asl di Lecce ha aperto gli hub anche agli over 70 senza prenotazione, mentre domani a Foggia gli over 60 potranno vaccinarsi senza prenotazione nell’hub in Fiera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.