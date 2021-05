Nuovi contagi in diminuzione del 14,8% e casi attualmente positivi per 100mila abitanti passati da 1.231 a 1.179: sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano che la terza ondata di contagi Covid-19 in Puglia è nella sua fase di esaurimento. Parametri che fanno avvicinare la zona gialla, con la conseguente riapertura di pub e ristoranti sia di giorno che di sera purché all’aperto. La decisione del ministro Speranza arriverà domani, venerdì 7 maggio.

Il monitoraggio riguarda la settimana dal 28 aprile al 4 maggio, il dato più positivo riguarda proprio la forte riduzione di nuovi casi settimanali rispetto a sette giorni prima: nella settimana dal 21 al 27 aprile il calo era stato del 7,8%, questa volta si è quasi raddoppiato. Ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (42%) e terapia intensiva (34%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus, ma anche questi dati sono in miglioramento rispetto alla settimana scorsa.

