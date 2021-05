Dal 17 maggio, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni, i ragazzi e le ragazze con basso reddito potranno ricevere gratuitamente libri di testo e sussidi didattici per il prossimo anno scolastico. E’ quanto annunciato dall’assessore regionale all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. L’assessore ha inoltre annunciato l’attivazione della procedura on line per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e sussidi didattici dedicata agli studenti delle istituzioni secondarie di secondo grado statali e paritarie.

“Si tratta di un’opportunità di notevole rilevanza viste le tante difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria. Il diritto allo studio resta sempre una priorità in Puglia” – ha commentato Leo. Per ricevere il beneficio, il nucleo familiare dovrà avere un ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.