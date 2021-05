Prosegue la campagna vaccinale. Da lunedì prossimo partiranno infatti le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque, in particolare, per tutti coloro che sono nati fino al 1971. È quanto ha disposto la struttura del Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo, il quale ha sottolineato che si tratterà di un’apertura “graduale” resa possibile “dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie”, ovvero over 80 e fragili, riportate, nello specifico, nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021.

Anche in Puglia “prestissimo” saranno “aperte le prenotazioni per gli under60” per aderire alla campagna vaccinale anti Covid. Lo dice all’ANSA l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, spiegando che “la circolare del commissario Figliuolo che autorizza l’apertura delle agende per la classe di età 50-59 è arrivata ieri”.

