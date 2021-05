“Questo è solo un assaggio della magia che domani prenderà vita sul sagrato della Basilica per salutare la festa di San Nicola”. Descrive così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il video che ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook per testimoniare alla cittadinanza i preparativi dello spettacolo senza pubblico che andrà in scena questa sera davanti alla Basilica dedicata al Santo patrono di Bari.

Un evento, presentato lo scorso mercoledì e che lo stesso Antonio Decaro definisce “un San Nicola diverso dal solito”, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia che per il secondo anno consecutivo impediscono la vera e propria festa dei baresi, ma anche per l’organizzazione singolare di un evento che, quest’anno, potrà restituire ai baresi da casa, un po’ di quel senso di appartenenza e devozione al proprio Patrono.

“Anche quest’anno però dovremo accontentarci di partecipare soltanto attraverso la TV e in streaming sui canali social ufficiali a partire dalle ore 21:20 – prosegue il primo cittadino – Purtroppo, a causa delle restrizioni ancora in corso, lo spettacolo, che abbiamo voluto comunque realizzare in onore della nostra tradizione, sarà chiuso al pubblico. Ma questo non deve toglierci la magia dei giorni più attesi dell’anno per noi baresi. Lo so, la festa di San Nicola manca anche a me, così come so che siamo tutti stanchi delle restrizioni e di non poter tornare a vivere la città come vorremmo. Dobbiamo resistere ancora un po’, per il nostro bene, per tornare a goderci tutto quello che ci manca al più presto.

