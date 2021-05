Ancora un episodio di vandalismo ai danni di strutture e spazi pubblici della città di Bari. Accade, questa volta, al quartiere San Paolo: nel mirino dei bulli uno dei playground di Viale delle Regioni, inaugurato solo due anni fa e dove nelle scorse ore una delle due porte da calcio è stata forzata, tanto da essere divelta in parte e da avere la traversa pericolante.

L’episodio è stato denunciato dal consigliere Umberto Carli, residente nel quartiere San Paolo, che non ha nascosto la sua frustrazione per l’ennesimo caso di vandalismo nel quartiere. “Tutti noi vogliamo il divertimento dei nostri ragazzi, ma tutto ciò non ha niente a che vedere con lo sport e con il gioco del calcio – scrive Carli – Ancora una volta ci si ritrova purtroppo a constatare come gli spazi aperti, pubblici, dedicati al gioco, all’interno del nostro territorio, si ritrovano vittime di atti vandalici”.

Il consigliere spiega che, al di là del danno economico che pesa sulle casse del Comune di Bari, ciò che è grave è il rischio a cui la condizione della porta da calcio rappresenta ora per i ragazzi e, ancora di più, “la mancanza di rispetto dei beni pubblici che paradossalmente vengono superficialmente distrutti da chi poi di fatto in definitiva li utilizza. La San Paolo per bene – prosegue – chiede semplicemente rispetto per tutto ciò che negli anni viene costruito attraverso sacrifici e sforzi di qualsiasi tipo”, conclude Carli.

