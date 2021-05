Alla vista degli agenti ha tentato la fuga gettando una busta dal finestrino della propria auto. E’ accaduto a Canosa, precisamente in zona 167, protagonista un cittadino 24enne. L’uomo, fermato durante alcuni controlli effettuati nell’ambito del rafforzamento al contrasto della diffusione degli stupefacenti disposto dal Questore di Bari, alla vista degli agenti ha immediatamente messo in atto un vano tentativo di fuga.

Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato e, nonostante la strenua resistenza messa in atto per eludere il controllo di polizia, hanno recuperato la sua busta, che conteneva 300 grammi di hashish e marijuana, un bilancino professionale con materiale per il confezionamento di dosi, nonché munizionamento illegale di arma sui cui sono attualmente in atto approfondimenti investigativi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, e l’uomo, gravato da numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio, nonchè già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Trani è stato tratto in arresto e portato presso il carcere di Trani.

