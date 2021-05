“Ci preoccupa vedere gli hub vuoti nonostante le prenotazioni. Troppi cittadini nella fascia d’età tra i 60-69 anni non si vaccinano per paura”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco. “Si tratta di un fenomeno da contrastare al massimo, siamo riusciti tra i 70-79 anni a raggiungere con la prima dose di vaccino più del 70% della popolazione, mi rivolgo oggi a chi ha tra i 60 e i 69 anni: seguite l’esempio, non abbiate paura, andate a vaccinarvi” – ha concluso Lopalco tranquillizzando i cittadini sull’assenza di rischio. Infine, Lopalco ha assicurato che entro maggio partirà la vaccinazione dei 50-59 anni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.