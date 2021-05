“Buon San Nicola”. La dedica ai baresi e ai fedeli arriva da Antonio Fiore, per tutti Tony, con uno fotografia pubblicata sui social network dallo storico panificio nel cuore della città vecchia. In onore del santo patrono di Bari, e anche per lanciare un messaggio di festa seppur a distanza a causa delle limitazioni Covid, il panificatore ha creato una panino, quasi un’ostia da record, con l’immagine del santo da Myra.

Il panificio Fiore si trova a poca distanza dalla Basilica di San Nicola, nel cuore della città vecchia, all’interno di una chiesa sconsacrata. Una cappella bizantina risalente al XIII secolo tra iconografie del Patrono, insegna dipinta a mano e oggetti antichi. Due anni fa, nel 2019, Antonio Fiore ottenne un riconoscimento a Bologna, al Fico Eatalyworld. La sua focaccia, tradizionale, superò la concorrenza di un panificatore di altissimo livello proveniente dalla Liguria.

FOTO PUBBLICATA SU FACEBOOK

