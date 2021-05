Un inizio di week end di sole e temperature che fanno pensare ad un accenno di estate. E, tra tutto, il ritrovato entusiasmo della cittadinanza dopo l’ufficializzazione del passaggio in zona gialla. Così la città di Bari si prepara all’allentamento delle restrizioni che sarà ufficiale da lunedì 10 maggio ma che, di fatto, sembra essere già in larga parte messo in pratica da parte di tutti coloro che hanno deciso quest’oggi di affollare le vie del centro.

Passeggiate e shopping lungo le principali vie del commercio e poi sport sul lungomare: il tutto, sotto il controllo delle forze dell’ordine, dislocate nei punti di possibile assembramento per verificare il rispetto della normativa anti-contagio.

Una mattinata in cui sono stati tantissimi coloro che, muniti di mascherina, hanno preferito trascorrere il proprio tempo all’aria aperta, con la prospettiva decisamente più rosea di poter tornare, da lunedì, a vivere la città fruendo anche dei servizi che fino ad ora sono stati fermati dalla pandemia.

