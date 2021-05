Ad oggi, in Puglia i casi confermati dalle indagini di laboratorio di variante indiana del Covid-19 sono cinque distribuiti tra Lecce e Nardò: lo conferma all’ANSA l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Ci sono, però, altri contagi sospetti su cui si è ancora in attesa dei risultati degli accertamenti, complessivamente sarebbero almeno altri 11 i casi sui quali però sono in corso le verifiche dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata e il Policlinico di Bari, i due centri di riferimento per il sequenziamento.

